Há alguns dias, os EUA suspenderam temporariamente a compra de carne brasileira

O motivo alegado pelos órgãos competentes norte-americanos foi a reação da vacina contra a febre aftosa na carne.





Segundo inspeção realizada, uma espécie de lesão (secreção amarelada ou pus) estaria afetando a qualidade da carne.





Pecuaristas brasileiros alegaram que a tal ‘lesão’ é comum e não afeta a qualidade do produto.





“Claramente houve falha no processo (das vacinas). A indústria deveria ter retirado isso […] não é normal em pleno século 21 as vacinas terem tanta reação ”, disse o diretor da ACRIMAT (Associação dos Criadores de Mato Grosso) Luciano Vacari.





Blairo Maggi, ministro da Agricultura, chegou a declarar:





“Temos um problema de abscesso, um problema sanitário […] Então tem as duas coisas: a sanidade e a questão de comércio mesmo”.





Um funcionário de um frigorífico brasileiro (que não quis se identificar temendo represálias) publicou um vídeo na internet mostrando o problema que os norte-americanos detectaram na ‘carne in natura made in Brazil’.





No vídeo, o funcionário diz: “Não é fácil gente. Não é brincadeira não”





Com informações do Diário do Brasil