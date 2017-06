Homem é preso após tatuar "eu sou ladrão e vacilão" na testa de jovem

Suspeitos foram presos no centro de São Bernardo do Campo.

Um vídeo de tortura que mostra um jovem de 17 anos sendo tatuado na testa com a frase "eu sou ladrão e vacilão" viralizou nas redes sociais.





O tatuador Ronildo Moreira de Araújo, 29 anos, e o vizinho Maycon Wesley Carvalho dos reis, 27 anos, foram presos em flagrante por tortura, na noite desta sexta-feira (9), no Centro de São Bernardo do Campo.





De acordo com o G1, eles são responsáveis pela tatuagem na testa do adolescente, que teria ocorrido na manhã de sexta-feira (9).





O jovem que aparece nas imagens estava desaparecido desde 31 de maio e foi reconhecido por familiares, que foram até o 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo para tentar localizar o paradeiro do rapaz. A família disse à polícia que o jovem é usuário de drogas.





O tatuador foi localizado no Centro de São Bernardo do Campo. Ronildo e Maycon disseram na delegacia que o adolescente teria tentado furtar uma bicicleta na região e ficaram revoltados com isso e "resolveram tatuar o mesmo como forma de punição".





A polícia fez uma operação de busca para encontrar o jovem que foi tatuado, mas ele está desaparecido. O tatuador e o vizinho informaram que colocaram o jovem em liberdade.





"O vídeo circula desde ontem [sexta-feira] na internet. A polícia agiu corretamente. Submeter alguém a intenso sofrimento físico e psicológico configura tortura. Se ele estava tentando furtar ou roubar eles deveriam chamar a polícia e não torturar", disse o advogado Ariel de Castro Alves, coordenador da Comissão da Criança e do Adolescente do Condepe (Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo).





Fonte: Notícias ao minuto