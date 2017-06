HOMEM É PRESO POR TENTATIVA DE ASSALTO NA ZONA RURAL DE IBIAPINA; VEJA

Na tarde desta sexta (23), por volta das 15h00, zona rural de Ibiapina, foi preso VINICIUS DA SILVA COSTA, 18 anos, residente em Ibiapina. O indivíduo estava armado com uma espingarda calibre 12 de fabricação artesanal e entrou na residência de uma senhora de 37 anos, no intuito de realizar um assalto.





A vítima reagiu e o indivíduo efetuou um disparo com a espingarda, que atingiu o sofá da casa e uma motocicleta da vítima, sem êxito no assalto, o indivíduo fugiu tomando rumo ignorado.





Os Policiais do Destacamento de Ibiapina (1º Sgt Quirino, 1º Sgt Passos e Sd Dos Santos) foram acionados e após realizarem diligências, conseguiram localizar e prender o infrator, o qual ainda estava com a espingarda usada na tentativa do assalto. Também foi apreendida com o mesmo, 16 trouxinhas de maconha.





Vinicius foi conduzido para a Delegacia de Policia Civil de Ubajara, onde foi autuado nos Arts. 157, § 3°, do CPB, c/c Art. 14, inciso II do CPB, Art. 15 do Estatuto do Desarmamento e Art. 33 da Lei de Drogas.





Veja o vídeo da prisão do acusado:

Fonte: Ibiapaba 24 horas