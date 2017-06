HOMEM SURTA E PÕE FOGO NA CASA DA PRÓPRIA MÃE E DO IRMÃO

O fato aconteceu na tarde de ontem (4), por volta das 15h, localidade de Rasteira, município de Forquilha.



Um indivíduo conhecido por Zé Carlos surtou e incendiou a casa da própria mãe e de seu irmão.





Logo após incendiar as residências, o acusado fugiu, tomando rumo ignorado. A Polícia Militar do destacamento de Forquilha, comandada pelo Subtenente "Linha Dura" realizou diligências, mas o acusado não foi localizado.



O motivo que levou o criminoso a incendiar as residência é desconhecido.





A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar os fatos.





Fonte: Sobral 24 horas