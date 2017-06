HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NO DISTRITO DE TAPERUABA

A vítima foi identificada como Antônio Marcos Martins Moraes, 32 anos, natural de Sobral. O homem foi atingido a bala hoje pela manhã, por volta das 11h30.





Marcos estava em uma praça, quando dois homens em uma motocicleta passaram e efetuaram vários disparos contra a vítima que estava com amigos em uma Praça na Rua Inocêncio Lopes, ainda segundo informações de populares, houve perseguição a outras pessoas que estavam na praça com a vítima. Os acusados ainda tentaram efetuar um assalto a um comércio localizado no Bairro Eufrasino Bastos, ao ser abordado, o comerciante correu e os elementos saíram tomando rumo ignorado. Antônio Marcos faleceu após dá entrada no Hospital Santa Casa de Sobral.