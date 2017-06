Hospital público no CE abre 651 vagas com salários até R$ 8,4 mil

De acordo com o edital, oportunidades - que ainda terão cadastro de reserva, são para 23 funções.





Seguem até 4 de junho as inscrições para o processo seletivo com 651 vagas para o Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara, em Fortaleza. Ao todo, são 23 funções contempladas com níveis Fundamental, Médio e Superior.





As remunerações variam de R$ 937,00 a R$ 8.433,00. Das 651 oportunidades, 370 são para vagas de nível Superior; 230 são para vagas de nível Médio e 51 para Fundamental. Há ainda formação de cadastro de reserva.

Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara, localizado na rua Dr. Pergentino Maia, 1559, Messejana Divulgação)





As taxas de inscrição são de R$ 40,00 a R$ 120,00 com data prevista para as provas objetivas para o dia 25 de junho.





O edital publicado pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) selecionará candidatos para o preenchimento de vagas do quadro de funcionários do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA).





PROCESSO SELETIVO

Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara

Vagas: 651

Inscrições: até 4 de junho

Níveis: fundamental, médio e superior





Fonte: Diário do Nordeste