INTA realizou Vestibular de Medicina

No último domingo (11), as Faculdades INTA realizaram o Vestibular de Medicina 2017.2, que reuniu aproximadamente 260 candidatos vindos de diferentes regiões do país, em busca de uma das 40 vagas disponíveis no processo seletivo. Segundo o edital publicado, o gabarito definitivo estará disponível no dia 16 de junho, a partir das 17:00h. Já o resultado final da seleção será divulgado no dia 19 de junho, através do site da instituição (www.inta.edu.br)





As Faculdades INTA ainda informam que as inscrições para o Vestibular Tradicional seguem abertas e que a prova acontecerá no dia 02 de julho. Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de junho, no site do INTA. São 12 cursos ofertando de 690 vagas, distribuídas entre os cursos de Odontologia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição e Psicologia.





A prova terá 45 questões de múltipla escolha, além de uma Redação em língua Portuguesa. O resultado da seleção tradicional está previsto para o dia 7 de julho e será divulgado no site das Faculdades INTA.









Serviço:





Evento: Vestibular Tradicional 2017.2 das Faculdades INTA





Prova: 02 de julho





Inscrições: www.inta.edu.br





Contato: (88) 3112.3500 – vestibulares@inta.edu.br