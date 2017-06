Internauta coloca a boca no trombone e denuncia a cobrança abusiva por parte de uma topic que na cidade de Meruoca.

Veja a denúncia na íntegra:

"Bom dia! Hoje pela manhã, tive que me deslocar da minha localidade Palestina até a cidade de Meruoca, na ida peguei uma carona, na vinda peguei uma TOPIQUE, me cobraram R$ 5,20 sendo na semana passada fiz o mesmo percurso cobraram R$ 3,20. O que esta acontecendo? Não é tabelado o preço porque estão cobrando esse absurdo, falta de respeito para com as pessoas que precisam desse transporte, e sem contar que a visibilidade da estrada, os matos estão tampando, porque nós pagamos impostos de veículos LICENCIAMENTO, IPVA, tudo isso pra não sermos respeitado, pode vir na estrada de SOBRAL à MERUOCA pra ver as condições, vamos procurar fazer alguma coisa, pra cobrar mais."