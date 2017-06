INTERNAUTA DENUNCIA A FALTA DE ÁGUA NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA

Internauta denuncia o caos no abastecimento de água no residencial Nova Caiçara.

Confira a denúncia do internauta:

"Queria esclarecer por meio desse blog a respeito de uma grande falta de respeito que o saae está tendo com seus clientes aqui do Caiçara, faltando água direto. Já não estamos mais aguentando esse caos! Será que tem alguém na direção do saae que resolva isso por nós? Agora mesmo não tem água nem pra cozinhar. Meu Deus! Onde vamos parar com tanto desrespeito com nós moradores do

Bloco 8, Quadra 3, atrás do Detran."