INTERNAUTA DENUNCIA A INSEGURANÇA NO BAIRRO PADRE PALHANO

Internauta denúncia a falta de segurança pública no bairro Padre Palhano, precisamente na rua do Canal.

Veja a denúncia na íntegra:

"Olá amigo, boa tarde, venho aqui pedir uma ajuda porque não aguentamos mais a onda de assalto aqui no bairro Padre Palhano, na rua do Canal, os bandidos se escondem dentro dos matos, queria providências porque a rua é escura. Os elementos já quebraram todas as lampadas do porte para poder assaltar e policiamento aqui é 0.

Se você puder me ajudar, lhe agradeço."