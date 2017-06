INTERNAUTA DENUNCIA A PRECARIEDADE DA SAÚDE PÚBLICA EM SOBRAL

Internauta denuncia a precariedade da saúde pública na cidade de Sobral, precisamente do bairro Terrenos Novos.

Veja a denúncia do internauta na íntegra:

"Olá, gostaria novamente de fazer essa denúncia sobre a precariedade que está a situação da saúde publica de Sobral. Caraca! Eu esperei tanto por uma radiografia no posto, e até e hoje nada. Eu me obriguei a vender o que tinha pra pagar uma radiografia, pois sofro de problemas no braço devido uma fratura sofrida há anos. Onde vamos parar com esse governo Sobral? Só estar afundando cada vez mais...obrigado produção Sobral 24 horas."