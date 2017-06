LEITOR FAZ DESABAFO INDIGNADO COM A INSEGURANÇA NA CIDADE DE SOBRAL

Confira o desabafo do internauta na íntegra:

"Dia 31 de maio por volta das 8 hs, meu pai foi assaltado por dois homens armados que estavam em uma moto. Perseguiram ele com uma arma de fogo, perto do Rainha do centro e na Rações Golfinho, que fica na Ermírio de Moraes conseguiram derrubar meu pai da moto e levaram a moto dele que é uma moto FAN 160 PRETA PLACA PNC 5801.





Foi feito B.O e tudo, mas não tivemos nenhuma resposta.





Essa cidade de sobral está um verdadeiro caos, não se pode nem ter nada. Falta policiamento adequado, no centro, bairros e interior.









Os bandidos trafegam livremente, e os cidadãos não podem nem ter um transporte para trabalhar.

Estamos jogados as traças, à mercê dos vagabundos









Gostaria que o poder público pudesse realmente fazer algo pelos cidadãos,não somente arrecadar dinheiro às nossas custas.

É preciso mais atenção à nossa cidade, nessa avenida Ermírio de Moraes, bairros como Sumaré, Terrenos Novos, Alto da Brasília.





Se puder divulgar no seu blog, desde já sou agradecida.









A moto é uma FAN 160 COR PRETA PLACA PNC 5801





Não é a primeira moto que foi roubada em Sobral, especialmente na Av. Ermírio de Moraes, nesta semana que passou até um crime houve e ainda está impune, não podemos ficar a mercê dos bandidos."