INTERNAUTA FLAGRA CRIANÇAS TOMANDO BANHO DENTRO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO CAIÇARA

Internauta flagra crianças tomando banho em reservatório de água no residencial Caiçara, e denuncia a precariedade no abastecimento de água no residencial.





Confira a denúncia na íntegra:

"Estou aqui para denunciar um dos grandes problemas que nós moradores do residencial Caiçara estamos enfrentando todos os dias. Há exatamente 1 mês que o abastecimento de água aqui é precário! Nas Fotos vamos mostrar grandes problemas as quais a atual gestão da Prefeitura e do saae não tomam nenhuma decisão, viram as costas para o problema. Crianças estragando água brincando onde não deveriam brincar e os problemas não param por ai, toda semana nosso abastecimento é interrompido e passa meses desse jeito, sem nenhum pingo de água nas torneiras, enquanto isso, os papéis de água não param de chegar. É um absurdo! É impossível viver nessas circunstâncias. Queremos que a gestão do saae e da prefeitura olhem para nós moradores do residencial Caiçara!"

Quadro de energia que alimenta o sistema de abastecimento de água fica exposto





Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter