SOBRAL: INTERNAUTA FLAGRA CRIANÇAS USANDO DROGAS AO LADO DA ESCOLA RAUL MONTE

Internauta flagrou várias crianças e adolescentes usando drogas em plena via pública, precisamente ao lado da escola Raul Monte, em Sobral. O flagrante foi feito no início da tarde desta sexta-feira (2), por volta das 13h.

Veja o alerta do internauta aos pais de jovens na cidade de Sobral:

"Olá boa tarde, queria fazer uma alerta aos pais ou até a mesmo ao Conselho Tutelar, pois hoje por volta de 13h, quando eu vinha retornando do trabalho para almoçar presenciei vários adolescentes na faixa etária de 10 a 12 anos, usando drogas, vi bem uma menina com cigarro feito de droga passando de um por um era meninas e meninos, tinha meninos fardados com a farda não sei se era da escola, pois eles estavam sentados no banco enfrente ao campo ao lado da escola Raul Monte. F

iquei muito triste ao presenciar aquela cena, pois os pais pensam que os filhos estão na escola, mas na verdade estão matando aulas para usar drogas."