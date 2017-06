JAIBARAS: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO TROMBONE!

Internauta denuncia o abandono em que se encontra o cemitério de Jaibaras (Boa Vista).

"Olá bom dia.









Gostaria de pedir ai blog que publicasse essa matéria, ontem (15) minha família foi ao cemitério de Jaibaras (Boa Vista) onde há alguns de nossos familiares enterrados, e infelizmente não pudemos ter acesso ao cemitério de carro, por conta do caminho, e minha avó impossibilitada de ir andando não pode chegar até o cemitério, muito difícil acesso, e ao chegar no cemitério, nos deparamos com muita sujeira e quase que não conseguimos adentrar por conta dos matos que tomam de conta, há uma equipe da Prefeitura de Sobral no distrito, queríamos pedir aos órgãos competentes que tome alguma providência. Precisamos visitar nossos parentes que se encontram lá. O cemitério está abandonado. Até macumba está sendo feita diariamente no local, e muitas famílias não estão enterrando mais na localidade. Finado José Maria Felix olhava muito por Jaibaras. Agradeço a você se postar essa matéria."