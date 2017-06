Jovem é preso pela PM de Santana do Acaraú por porte ilegal de arma

A Polícia Militar de Santana do Acaraú, através da composição policial do Sargento Castro, Sargento Eugênio e Soldado Jackson, prendeu por volta das 12h desta quarta-feira (7), às margens do rio Acaraú no Distrito de Mutambeiras, zona rural do município, Antônio André Santos Menezes, 18 anos, residente no mesmo Distrito, o acusado foi autuado nos artigos 14 do estatuto do desarmamento, e 180 do código penal brasileiro, por posse ilegal de arma, com ele foi apreendido um revólver calibre 38, marca Taurus, capacidade para seis tiros, com cinco cartuchos intactos. O autuado foi recolhido a cadeia pública local e está à disposição da justiça.





Na ocasião outros rapazes estavam na companhia do acusado, após levantamento não foi constatado que não havia nenhuma ocorrência entre os presentes e foram liberados.