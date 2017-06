Juiz suspende tramitação da PEC da extinção do TCM na Assembleia por dez dias

Decisão atende a pedido do deputado Leonardo Araújo que denunciou irregularidades no trâmite.





Ojuiz Carlos Rogório Facundo, do Juizado Especial da Fazenda Pública, expediu, nesta terça-feira (13), uma liminar suspendendo a tramitação da PEC da extinção do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), de autoria do deputado estadual Heitor Férrer (PSB).





A medida atende a pedido do deputado Leonardo Araújo (PMDB) e é embasado em irregularidades na tramitação da matéria na Assembleia Legislativa, como o descumprimento do prazo de de dias para debate sobre a emenda, como estipula o Regimento Interno da Casa.





A Assembleia ainda poderá recorrer da decisão, mas a votação prevista para acontecer amanhã (14), está suspensa.