"Justiceiros" matam homem por engano no bairro Pedras

Outra vítima foi socorrida em estado grave para Frotinha de Messejana.

Dois homens voltavam do trabalho na noite desta sexta-feira (16) em um veículo Strada verde e foram confundidos com assaltantes que vinham realizando assaltos em veículo Saveiro verde no bairro Pedras, no limite do município de Itaitinga. A dupla foi interceptada a tiros por quatro "justiceiros" que estavam em duas motos. A Polícia trabalha com a hipótese de que os trabalhadores foram confundidos com os supostos assaltantes e teriam sido executados por engano.





Uma das vítimas, Antônio dos Santos, 29 anos, morreu ainda dentro do carro. O segundo homem que estava no veículo, Raimundo Gilvan, foi socorrido em estado grave para o Hospital Frotinha de Messejana. Gilvan é irmão de um major da Polícia Militar e os familiares das vítimas que estiveram no local do crime cobraram rigor nas investigações para identificar os autores da ocorrência.





Ainda segundo populares, os quatro homens seriam "justiceiros" que se utilizam de meios próprios para vingar e punir assaltos e crimes na região de Itaitinga.