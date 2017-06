LAMENTÁVEL: MORRE NO HRN O JOVEM "VITINHO", QUE FOI BALEADO NO DOMINGO (18)

Morreu na manhã de hoje (20), em um dos leitos do HRN (Hospital Regional Norte), o jovem Paulo Vítor Fernandes Lima, conhecido por "Vitinho". A vítima foi alvejada a bala na madrugada do último domingo, dia 18, nas proximidades do "Intimus Motel", às margens da CE 440. O jovem de apenas 16, foi socorrido para HRN e na data de hoje não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.





Vitinho trabalhava vendendo frutas no mercado público de Sobral.



Os autores do crime não foram presos. A Polícia Civil está investigando o crime.

Paulo Vítor Fernandes Lima





