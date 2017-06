MAIS UM HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NA CIDADE DE SOBRAL (BR 222)

A violência parece não ter fim na cidade de Sobral.



O homicídio foi registrado na tarde desta terça-feira (5), por vota das 12h, na saída da cidade de Sobral para o distrito de Jaibaras.





As informações iniciais dão conta que a vítima seguia em sua motocicleta com destino ao distrito de Jaibaras, quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, que efetuaram várias tiros contra a vítima, que morreu no local. O fato aconteceu nas proximidades da oficina do Mardônio Pinturas.





A vítima foi identificada por Erasmo Sousa Duarte, 47 anos, natural da cidade de Cariré, residia na localidade de Setor 1, em Jaibaras.



Equipes da Polícia Civil e Militar estão no local da ocorrência, realizando os procedimentos legais.



A perícia forense esteve no local, realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para o IML.





Mais informações em breve.