Mais uma fuga de presos é registrada na Cadeia Pública de Acaraú

Exatos 24 (vinte e quatro) horas após o registro de tentativa de fuga de uma detenta, na manhã de sábado, 17/06, a cadeia publica da cidade de Acaraú registrou no domingo, 18/06, a fuga de pelo menos 4 (quatro) presos. Os mesmos teriam conseguido se evadir da unidade após serrarem as grades da cela em que se encontravam.





Os fugitivos foram identificados como: Francisco Jorge Sousa Assis; Edimar Barros da Silva; José Charles da Costa Silva; Alailton Ferreira Gomes.





A fuga teria sido constatada por agentes penitenciários que trabalham na unidade, onde em seguida após vistoria foi encontrado dentro da cela uma serra e um aparelho de telefone celular. A polícia militar foi acionada e realiza buscas atrás dos mesmos.





Com Informações do Portal Vale do Acaraú