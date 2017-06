MENOR TENTA PRATICAR ASSALTO E QUASE FOI LINCHADO PELO POPULAÇÃO

Dois indivíduos tentaram assaltar uma mulher em frente o Hotel Visconde, no Centro de Sobral, na manhã desta terça-feira (27). A vítima reagiu ao assalto e com ajuda de populares, conseguiu capturar um indivíduo (menor), que por pouco não foi linchado pela população. Uma viatura da Guarda Municipal passava no local e evitou que o menor fosse linchado.





O suspeito foi conduzido à Delegacia Municipal de Sobral, para a lavratura dos procedimentos legais.





O fato aconteceu na avenida Lúcia Sabóia.





Os Guardas De Paula e Costa foram os responsáveis pela apreensão do menor.

Fonte: Sobral 24 horas