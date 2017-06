MORADORA DO DISTRITO DE TAPERUABA MORRE VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO

Dona Lúcia Rodrigues Vasconcelos de 64 anos sofreu um acidente de moto hoje (10), por volta das 17hrs na CE-362, proximidades da Localidade de Bom Jesus. Dona Lúcia pilotava sua moto modelo cinquentinha e levava seu neto que sofreu arranhões. A senhora foi atendida pela equipe do CSF do distrito e encaminhada para Sobral, por conta de seu estado grave, o médico que acompanhou a vitima resolveu parar no hospital da Cidade de Forquilha. Infelizmente Dona Lúcia não resistiu e acabou vindo a óbito no Hospital.





Dona Lúcia é mãe de doze filhos, dentre eles, Vandinha Vasconcelos da Delegacia Sindical dos Trabalhadores Rurais de Taperuaba.









Fonte: O Sobralense