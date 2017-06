Motim em Horizonte: agente é feito refém, seis presos fogem

Uma pistola de calibre 12 mm foi levada pelo detentos; há informação de que o servidor foi algemado em uma das celas da unidade.





O fim da manhã desta quinta-feira (15) foi marcado por uma rebelião na Cadeia Pública de Horizonte. Por volta das 11h30, detentos deram início ao motim e fizeram refém um agente penitenciário. Seis presos fugiram do local, dentre eles, perigosos criminosos que atuam no Estado do Ceará.





Estão foragidos Abimael Falcão da Silva, Silvano Barbosa Ferreira, Davi Passos Magalhães Neto, Hélio Felipe Dantas da Silva, Mateus Henrique Ferreira e João Vitor Lourenço Pereira. Segundo testemunhas, o grupo levou uma pistola de calibre 12 mm.

Foto: Reprodução

Conforme informações de uma fonte da Secretaria de Justiça (Sejus), que optou por não se identificar, o agente penitenciário foi algemado em uma das celas. O detento Silvano Barbosa teria ameaçado o servidor colocando a pistola na boca do agente e afirmando que o iria matar.





A informação é que o agente foi golpeado por João Vitor Lourenço. O assassinato só teria sido evitado devido a pedidos de outros detentos. O servidor, de nome ainda não divulgado, estaria em estado de choque.





O agente penitenciário vítima da ação compareceu nesta tarde, na Delegacia Metropolitana de Horizonte, prestando depoimento acerca do acontecido. Foi instaurado por policiais civis da delegacia um inquérito para apurar o caso. Em ligação à delegacia, a reportagem foi informada que equipes da Polícia Militar continuam em diligências na busca pelos que escaparam.





