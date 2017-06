CAMOCIM: BANDIDOS TROCAM TIROS COM PMs, UM BANDIDO TOMBA SEM VIDA E DOIS FORAM BALEADOS

Uma quadrilha composta com pelos menos 6 indivíduos trocou tiros com Policiais Militares da cidade de Camocim, na manhã desta quarta-feira (21).





Suspeita-se que os indivíduos iam sequestrar um empresário do ramo de construções. Uma composição da PM passava nas proximidades do banco do Brasil, quando avistaram os indivíduos em atitudes suspeitas, os PMs foram abordar os indivíduos e foram recebidos a bala. Durante o tiroteio, um dos bandidos tombou sem vida no local, dois foram baleados, um preso e dois indivíduos conseguiram fugir.





Várias viaturas da Polícia Militar estão realizando diligências na tentativa de prender os meliantes.





O fato aconteceu por volta das 12h20 desta quarta-feira (21).





Mais detalhes no decorrer do dia.