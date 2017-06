Mulher tatua chifre na cabeça do marido com ajuda do amante; vídeo

O homem perdoou a esposa. “Chifre não é nada, é só coisa que colocam na sua cabeça”, disse.

Você já deve ter visto várias formas de tatuagem. Mas o apresentador Nilson Fagata, do programa Vem Que Tem, da TV Jangadeiro/SBT, foi até Quixadá, no interior do Ceará, conhecer um homem que fez uma tatuagem inusitada.





Paulo conta que estava dormindo, quando a mulher chegou em casa com o amante e deixou uma marca registrada. Eles teriam tatuado na cabeça do homem um par de chifres. Paulo conta que perdoou a mulher. “Eu perdoei e amo ela. Chifre não é nada, é só coisa que colocam na sua cabeça”





Ele pediu ainda ajuda para fazer sua carteirinha no Clube dos Cornos de Fortaleza.





Veja todos os detalhes no vídeo do Vem Que Tem, da TV Jangadeiro/SBT:

Fonte: Tribuna do Ceará