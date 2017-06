NOTA DE REPÚDIO

Gostaria de deixar minha indignação com as autoridades competentes do transito de Sobral, nesta quarta-feira última, meu marido José Alves da Silva Júnior, recebeu uma notificação de uma infração que ele cometeu, como se ele estivesse passado em uma blitz e tivesse desobedecido as ordens do guarda, sendo que ele possui habilitação, sua moto está em dias e ele não bebe, não haveria motivos para ele não parar numa blitz, estamos nos sentido injustiçados, como um agente pode autuar alguém assim? Fui hoje na CTTU pedir informações e a moça disse que é a palavra dele contra a do guarda, quem vai acreditar numa pessoa comum ? é mais fácil acreditar nos guardas não é? caso queira maii informações estou a disposição.









Atenciosamente,

Elba Balica

Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência-PIBID

Estagiaria Sala de Ciências-EDUCAR SESC

Graduanda em Quimica-Licenciatura

Universidade Estadual Vale do Acaraú