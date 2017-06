O jogador André Lima é o novo reforço do Guarany de Sobral

A Diretoria do Guarany Sporting Club comunica a contratação de mais um reforço para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O meio campista André Lima, de 26 anos, que estava no Glória-RS, agora integra o elenco do Cacique do Vale.





Destro, com 1.74m e 76kg, o jogador se apresenta na tarde desta segunda-feira, 12, à Comissão Técnica do Cacique do Vale e já passa a trabalhar com o grupo. André Lima, conhecido como "André Mensalão", já passou pela Guarany no ano de 2012.

Meia com característica ofensiva, André Lima tem passagens por clubes como Londrina, Treze, Guaratinguetá e Gama. A camisa do rubro-negro sobralense será a 13ª que ele veste na carreira.