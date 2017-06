Ônibus dos universitários de Acaraú é apreendido pela PRF

A Policia Rodoviária Federal apreendeu na noite desta quinta-feira, 08, o ônibus que faz o transporte universitário de Acaraú. Informações repassadas ao blog dão conta de que ao passar pelo posto da Polícia Rodoviária Federal, os agentes pediram para o motoristas parar o veiculo de placas ORX 0242, quando foi verificado que o veiculo não tinha cinto de segurança em bom estado em todas as cadeiras, estava sem extintor de incêndio, além do tacógrafo estar atrasado há dois meses.

O veiculo foi apreendido pelos agentes e rebocado, e o motorista ainda foi multado por conta das infrações. Os universitários tiveram que pegar carona em ônibus de outras cidades, chegando atrasados nas universidades, onde muitos iriam fazer provas.





"Mais um capítulo dessa vida de universitária, chegar atrasada hoje na faculdade, adivinha o motivo, o ônibus (irregular) universitário acarauense foi apreendido nessa quinta feira (08/06/2017), pela Polícia Rodoviária Federal na cidade de Sobral.", desabafou uma universitária.





Há meses que os universitários acarauenses vem reclamando das condições do transporte que os leva até a cidade de Sobral. Os universitários reclamam que o ônibus utilizado, o amarelinho do "Caminho das Escola", não da muito conforto e segurança para os jovens, que se deslocam diariamente chegando em Acaraú no inicio da madrugada.





Em agosto de 2011, um ônibus do mesmo modelo, deixou duas universitárias de Acaraú mortas e vários feridos em um acidente entre Santana do Acaraú e Sobral.





Fonte: O Acaraú