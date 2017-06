Opinião do delegado Oliveira Domingos sobre pagamento da Prefeitura aos radialistas

"BUÁÁÁ- novidades que vão ser notadas no tratamento da imprensa oficial a partir de agora. 1 - nenhum profissional do rádio vai ganhar mais do que o outro. Neste caso arrendatários de horários e repórteres vão ganhar a mesma coisa. Acabou a história do pagamento diferenciado. 2-foi estabelecido um teto no valor de R$ 550,00 para todos os radialistas. Aumentou 300 contos em relação ao que pagava o prefeito passado. 3- cada radialista interessado em prestar serviço para a prefeitura vai ter de criar uma empresa e pagar no ato da entrega da nota fiscal a soma de R$ 51,00 a título de imposto. Isto quer dizer que o salário na verdade a ser pago pela "viúva" a imprensa da "latinha"é de R$ 499,00. O radialista Dr. Silva não aceitou o salário. Achou pouco. Ah bom!"