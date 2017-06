OPORTUNIDADE: Com 56 vagas, concurso da Aeronáutica tem remuneração de R$ 7,7 mil

As oportunidades são para diversas cidades do País, entre elas Fortaleza.

O Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica (Camar) de 2018 está com inscrições abertas até 3 de julho. Para se candidatar, é preciso acessar site do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica . A taxa de inscrição é de R$ 130.





Para participar dos exames de admissão, os candidatos devem completar 36 anos de idade após 31 de dezembro de 2018. As vagas abertas são para especialidades da área de Medicina. Ao total, são ofertadas 56 vagas.





O aprovado ingressa no Curso de Adaptação como Primeiro-Tenente Médico e realizará, na sequência, o Curso de Medicina Aeroespacial (CEMAE) no CIAAR. Após a conclusão do curso com aproveitamento, o aluno será nomeado Primeiro-Tenente do Quadro de Oficiais Médicos da Aeronáutica. A remuneração é fixada em R$ 7.796,00.





Sobre a seleção





O processo seletivo é composto de provas escritas (língua portuguesa e conhecimentos especializados), inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico e validação documental.





A aplicação das provas escritas ocorrem em 3 de setembro de 2017. Os aprovados em todas as etapas deste processo seletivo e selecionados pela Junta Especial de Avaliação (JEA) deverão se apresentar no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (Ciaar), em Belo Horizonte (MG), no dia 18 de janeiro de 2018, para habilitação à matrícula.





