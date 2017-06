PM envenenado no Ceará grava áudio pedindo socorro

No áudio, o policial diz que está se sentido fraco e já está babando.

O áudio de um policial militar pedindo ajuda por ter sido envenenado foi divulgado neste domingo (11). Ele e mais dois agentes penitenciários sofreram o ataque no último sábado (10), dentro da cadeia pública de Acaraú, cidade distante 253 quilômetros de Fortaleza.





No áudio, o policial diz que está se sentido fraco e já está babando. “Major, o senhor pode mandar uma viatura aqui pra unidade? Acho que foi tentativa de envenenamento aqui do pessoal, mas a pior parte tá sendo eu aqui babando, não tenho mais força pra nada”.





As três vítimas deram entrada no hospital da cidade após passarem mal em razão de uma refeição ter sido servida na cadeia. Após a refeição dos detentos ter sido distribuída, o diretor da cadeia, um militar e um agente penitenciário acabaram bebendo um suco que teria sobrado do almoço destinado aos presos.





Os três se sentiram mal e foram levados ao hospital Dr Moura Ferreira Acaraú. Como o diretor da cadeia ingeriu maior quantidade de suco, ele precisou ficar internado e está em observação. A Delegacia de Polícia de Acaraú vai instaurar inquérito para investigar o que aconteceu.









Fonte: Tribuna do Ceará