PMs DO AMBIENTAL APREENDEM VÁRIAS ARMAS DE FOGO E 6 PESSOAS SÃO CONDUZIDAS À DELEGACIA 24 HORAS DE SOBRAL

Na manhã deste domingo, dia 25, Policiais Militares do Batalhão Ambiental (BPMA) receberam uma denúncia de que na Fazenda Diamantina, no distrito de São José do Torto, havia a presença de vários caçadores dentro da fazendo, caçando avoantes.





Uma equipe de policiais se deslocara até o local denunciado, e lá conseguiram flagrar seis caçadores. Com os suspeitos, a polícia encontrou cinco espingardas socadeiras, uma espingarda cartucheira calibre 36, 17 recipientes de pólvora, 11 recipientes de espoletas, 15 cartuchos calibres 36 e 36 avoantes.





Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhado à Delegacia 24 horas de Sobral, para a lavratura dos procedimentos legais.





Os PMs que participaram da apreensão foram: 1º Sargento Edvandro,

1º Sargento Bento,

1º Sargento Sabino e Soldado Lúcio.





Fonte: Sobral 24 horas