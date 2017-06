PMs DO RAIO PRENDEM ASSALTANTE QUE TOMOU MOTOCICLETA DE ASSALTO NO CENTRO DE SOBRAL

Um assalto ocorrido por volta das 15h30 nas proximidades da Praça do Patrocínio, em Sobral, onde um bandido armado de faca roubou a moto BIZ de uma jovem. A polícia militar já conseguiu localizar e prender em flagrante o suposto acusado do roubo. A moto também foi recuperada e se trata de uma biz cor vermelha e placa PNK-6518, inscrição de Sobral/CE. A prisão do assaltante ocorreu horas depois do fato. A vitima solicitou apoio da PM, que conseguiu prender o acusado. O preso foi identificado como Francisco Gleison, 19 anos, residente no residencial Nova Caiçara.





O indivíduo foi autuado em flagrante por infração ao Art. 157 do CPB.

Com informações de Olivando Alves