Na madrugada deste domingo, dia 25, policiais do grupamento RAIO efetuaram a apreensão de duas armas de fogo no interior de um veículo Gol branco, placas HWD-8425, que era ocupado por 8 pessoas. A abordagem aconteceu no centro de Sobral, precisamente na avenida Dom José.





Os suspeitos, as armas de fogo e o carro foram conduzidos à Delegacia 24 horas de Sobral, para a lavratura do procedimento cabível.

Carro apreendido



Com informações de Olivando Alves