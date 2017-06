Na manhã de hoje (12), policiais militares do RAIO realizava patrulhamento pelo Conjunto Padre Zé Linhares, quando visualizaram uma motocicleta estacionada em uma das ruas do bairro.





Ao consultar a placa do mesma via CIOPS, foi verificada que a motocicleta estava com queixa de roubo.





A motocicleta foi conduzida a Delegacia 24 horas de Sobral para posteriormente ser restituída a seu proprietário.





Fonte: Sobral 190