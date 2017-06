POLÊMICA: PLACAS DE SINALIZAÇÃO INSTALADAS NO MEIO DA CICLOVIA NA CIDADE DE FORQUILHA

Um fato no mínimo inusitado! Ciclistas estão impossibilitados de transitar pela ciclovia que fica localizada às margens da BR 222, no município de Forquilha. O motivo é que várias placas de sinalização de trânsito foram instaladas no meio da ciclovia, dificultando o trânsito de bicicletas.





Os moradores já denunciaram o problema a prefeitura, mas até o momento nenhuma providência no sentido de regularizar a situação foi tomada.



Ressalta-se que uma das placas fica em frente a Prefeitura.





Fonte: Sobral 24 horas c/ Leitor da cidade de Forquilha