POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE HOMEM COM TRÊS ARMAS DE FOGO NO PADRE PALHANO

Policiais Civis dá Delegacia Regional de Sobral, após receberem denúncia, prenderam em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, o homem identificado como José Maria Ferreira de Melo, 70 anos, natural de Sobral. A Polícia apreendeu dentro do comércio do acusado, no bairro Padre Palhano, um revolver calibre 38 municiado, várias munições, duas espingardas de calibre 28 e 29, munições de calibre 28, além de 3 quilos de chumbo e pólvora.

Material apreendido

Acusado: José Maria Ferreira de Melo