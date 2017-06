POLICIA CIVIL DE VARJOTA APREENDE ARMAS E MUNIÇÕES

Em mais uma ação, desta vez na Vila Naiara, zona rural de Varjota, a equipe de policiais civis, coordenada pelo delegado Dr.Afonso Timbó, compareceu a uma residencia onde, segundo informações, o foragido Francisco Reginaldo Rodrigues, com mandado de prisão preventiva em aberto, estava se ocultando. La chegando, estava presente um casal, e, no decorrer da diligencia de cumprimento do referido mandado de prisão, os policiais depararam-se com 01 pistola calibre 380, 01 revolver calibre 38 e aproximadamente 50 munições de ambos os calibres.





O titular do imóvel conseguiu se evadir enquanto os policiais procuravam o foragido. Em seguida, foi confirmado que o foragido Reginaldo encontrava guarida no imóvel, embora estivesse ausente naquele momento.





A ação da policia civil, contudo, retirou de circulação 02 armas de fogo, alem de vasta quantidade de munição. A apreensão de tais artefatos bélicos previne a pratica de potenciais delitos graves, como roubos e homicídios.





Fonte: Sobral 24 horas