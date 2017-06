Polícia Civil prende homicida e fecha boca de fumo no Cariri

Foram apreendidos um revólver, drogas e uma quantia em dinheiro.

Uma ação realizada na última segunda-feira (12), por policiais civis do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, resultou na prisão de um homicida e no fechamento de uma boca de fumo, no bairro Timbaúbas.





Cleidson Israel dos Santos, de 23 anos, tinha um mandado de prisão em aberto. Ele é acusado de homicídio e tentativa de homicídio, ocorridos em Juazeiro do Norte.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), os policiais chegaram até a casa onde Cleidson Israel, também conhecido como “Cleicinho”, e descobriram que o imóvel estava equipado com um sistema de videomonitoramento, utilizado para fiscalizar a chegada de estranhos.





Com a chegada da equipe, o infrator tentou fugir, mas foi impedido pelos agentes de segurança. De acordo com a investigação, o suspeito respondeu a um ato infracional quando adolescente por homicídio e é apontado como autor de um homicídio em 2016 e de uma tentativa de homicídio também no ano passado.





Dentro da casa, foram apreendidos 6,5 gramas de crack, distribuídos em 27 papelotes, além de uma barra de crack pesando 95 gramas, 3,5 gramas de maconha, distribuídos em três papelotes, uma quantia em dinheiro, um revólver calibre 32, municiado com seis munições, dois aparelhos celulares e duas câmeras de CFTV.





“Cleicinho” foi conduzido para a sede da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. A Polícia continua as investigações, no sentido de descobrir outros crimes praticados pelo suspeito, incluindo homicídios.