POLICIA CIVIL PRENDE RECEPTADORES EM SOBRAL

No dia de ontem (29), houve um furto de 28 tablets/iPads de uma escola em Sobral. Após tomar ciência do crime, Policiais Civis de Sobral passaram a investigar e já por volta das 15h prenderam as seguintes pessoas por receptação: Manoel "Poxoxa" Jerônimo Lira Melo, Graalba Magalhães Dias, Francisco Natanael de Barros, Helton Magalhães Dias e Hycaro Mateus de Jesus. Foram recuperados ainda 12 iPads e restituídos ao proprietário. As investigações continuarão e mais pessoas poderão serem presas a qualquer momento pela prática do crime de receptação. Os presos foram encaminhados à cadeia pública de Sobral, onde ficarão à disposição da justiça.