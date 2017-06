A Polícia Militar de Santana do Acaraú (Sub Tenente Castro, Soldados Moraes e Jefferson) prendeu por volta das 9h da manhã deste domingo (11), no Bairro Veneza na cidade de Santana do Acaraú, Antonio Edney Lopes, 34 anos, por porte ilegal de arma. O acusado foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral para a realização dos procedimentos legais.





Com informações de Tribuna dos Vales