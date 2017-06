POLÍCIA MILITAR PRENDE JOVEM COM DROGAS NO CENTRO DE SOBRAL

Policiais Militares do Ronda do Quarteirão efetuaram a prisão de um indivíduo identificado por Magdison Lucas Ferreira de Paiva, 18 anos, ele é acusado de adentar uma topic nas proximidades do terminal rodoviário de Sobral, portando um simulacro de uma arma de fogo, uma bala clava, cocaína e maconha. O veículo tinha como destino a cidade de Forquilha.





Magdison Lucas foi encaminhado à Delegacia 24 horas de Sobral, para a lavratura dos procedimentos legais.