POLICIAIS DO RAIO APREENDEM DUAS ARMAS DE FOGO NO CENTRO DE SOBRAL

No final da noite de Sábado, 24/06, uma Equipe do BPRAIO realizava patrulhamento pela Avenida Dom José, nas proximidades da Diocese de Sobral, quando foi visto um veículo Gol Branco com oito ocupantes em alta velocidade.





Os policiais militares decidiram abordar o veículo e durante a abordagem pessoal e veicular, encontraram dois Revólveres Calibre 32, com dez munições intactas.





Os cincos homens e três mulheres que ocupavam o veículo foram conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral juntamente com o automóvel e as armas de fogo apreendidas.





Narcélio do Nascimento Balbino, 22 anos, foragido da Cadeia Pública de Santana do Acaraú, assumiu a posse das armas de fogo, os outros sete envolvidos que são residentes dos bairros Vila União e Dom José foram arrolados como testemunhas no processo.





Fonte: Sobral 190