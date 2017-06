POLICIAIS DO RONDA DO QUARTEIRÃO PRENDEM DOIS HOMENS COM MANDADOS DE PRISÃO

Durante abordagens de rotina, PMs do Ronda do Quarteirão conseguiram prender dois homens com mandados de prisão em aberto. A abordagem aconteceu no Centro de Sobral, precisamente nas proximidades do Mercado Público. Os policiais abordaram cinco suspeitos, dos cinco indivíduos, dois estavam com restrição na justiça de Sobral.





Os presos foram identificados como: Francisco José Ribeiro Figueiredo, 30 anos, residente no bairro no Parque Santo Antônio e Francisco Alves do Nascimento, 27 anos, residente no bairro Vila União.





Os acusados foram encaminhados ao presidio local.





As prisões foram efetuadas pelo Sargento Frota e Soldado Jorge (Ronda do Quarteirão).

Francisco Alves do Nascimento

Francisco José Ribeiro Figueiredo