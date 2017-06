Policiais militares são assaltados na saída do expediente, reagem e baleiam suspeito

Com o suspeito baleado, foi apreendido um simulacro de espingarda calibre 12.

Dois policiais militares, que saíam do expediente por volta de 2h da madrugada desta terça-feira (6), foram assaltados, reagiram e balearam um dos suspeitos, na Avenida Raul Barbosa, no bairro Aerolândia, em Fortaleza.





De acordo com o comandante do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), tenente-coronel Clairton Abreu, os dois soldados, lotados no BPTur, voltavam para casa em uma motocicleta.





Na Avenida Raul Barbosa, próximo à Avenida Murilo Borges, os PMs foram abordados por três bandidos, que anunciaram o assalto. Os policiais reagiram e balearam um deles. Os outros dois suspeitos fugiram, em seguida.





Com o suspeito baleado, foi apreendido um simulacro de espingarda calibre 12. Ele foi socorrido ao Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, sob custódia policial.





Fonte: Diário do Nordeste