Policial e criminoso ficam feridos em troca de tiros em Fortaleza

Suspeito conseguiu deixar o local, mas foi encontrado na UPA da Praia do Futuro.

Um policial militar, identificado apenas como Xavier, foi baleado de raspão na cabeça durante uma troca de tiros com um criminoso ocorrida na noite desta quarta-feira (31), no bairro Serviluz, em Fortaleza. Na ocasião, o suspeito também ficou ferido.





Segundo informações colhidas no local, o agente de segurança estava de folga, quando aconteceu o tiroteio com o suspeito, na Rua Vicente de Castro, em frente a uma base do Corpo de Bombeiros. O militar como o infrator ficaram feridos.





O agente foi socorrido e levado ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. Ele chegou consciente ao hospital, mas sofreu uma convulsão. O militar foi atendido, estabilizado e passa bem.





Mesmo ferido, o suspeito conseguiu deixar o local, mas foi encontrado pouco após o fato, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Praia do Futuro. Ele foi baleado na perna esquerda.





Ainda não há informações sobre o que teria ocasionado a troca de tiros. Mais detalhes em instantes.





Fonte: Cnews