Portador do vírus da Aids é curado e anima pesquisadores

No Reino Unido, pesquisadores de cinco universidades conduzem estudos que buscam a cura para o vírus HIV. Ainda é cedo para tanta comemoração, mas uma combinação de remédios erradicou temporariamente o vírus.





Uma vacina ajuda o corpo a reconhecer as células infectadas com o HIV e uma droga ativa as células adormecidas. A ideia é dar ao sistema imunológico as ferramentas necessárias para o combate à doença.





Vale lembrar que já existe um caso de cura definitiva. O problema é que foi um tratamento que envolveu transplante de medula óssea, mutação genética. Seria muito difícil replicar o método para um grande número de pessoas.