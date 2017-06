Prefeitura de Sobral abre seleção para o programa Bolsa Universidade

A Prefeitura de Sobral, através da Secretaria da Educação (SEDUC), realizará seleção para o programa “Bolsa Universidade”, com a oferta de 300 vagas de estágio para estudantes de nível superior. Os interessados deverão realizada a inscrição online, de 20 a 26 de junho, no endereço: http://seducsobral.blogspot.com.br





“Estamos honrando um compromisso da gestão, oferecendo apoio para que os estudantes universitários do município de Sobral possam concluir sua faculdade e, ao mesmo tempo, dando oportunidade de aprendizado com a aplicação dos conhecimentos teóricos na prática”, explica o secretário da Educação de Sobra, Herbert Lima.





Os selecionados receberão bolsa de R$400 e farão estágio nas áreas de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação, Economia, Jornalismo, Pedagogia, Letras, História, Matemática, Química, Física, Geografia, Ciências Biológicas, Educação Física, Ciências Sociais e Filosofia.





A seleção será realizada em duas etapas: análise de currículo e entrevista. No dia 04 de julho 2017, será divulgado o resultado da 1ª fase (análise de currículo), bem como dias e horários das entrevistas. O resultado final do processo será divulgado no dia 18 de julho de 2017.





- Leia o edital, clicando AQUI





- Faça sua inscrição, clicando AQUI