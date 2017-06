Projeto de autoria do vereador Sargento Ailton regularmenta a profissão flanelinha

Um projeto que tramita na Câmara de Sobral, tenta regularizar a atividade flanelinhas na cidade. O projeto é de autoria do vereador sargento Ailton, e traz modificações atualizadas em relação a um outro apresentado em legislações anteriores.





Para o vereador autor do projeto com a implantação desse tão importante projeto de lei, Irá beneficiar pais de famílias que hoje estão em uma situação de vulnerabilidade baixo perante a sociedade e que estão à procura de uma renda para complementar no orçamento familiar.





“Pessoas essas que não tem uma oportunidade e que muitos deles devem a justiça e querem trabalhar de uma maneira correta sem precisar matar ou roubar, Por isso essa é a ideia fundamental e principal do projeto de lei”, destaca sargento Ailton.





Com a implantação desse projeto o vereador Aílton estabelece que seja feito um cadastramento diante da prefeitura, Que os flanelinhas estejam devidamente com a farda e contato.





Fonte: Wilson Gomes